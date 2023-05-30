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30 мая, 20:03

Город

Фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде" в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодный фестиваль пионов и ирисов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет с 5 по 25 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

"Вас ждет незабываемое путешествие в мир красоты и ароматов, буйство красок, разнообразие форм и оттенков. Лучшие цветоводы Москвы представят отечественные сорта, мировые новинки селекции, cеянцы наших селекционеров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сада отметили, что коллекционеры смогут ответить на вопросы гостей по выращиванию и агротехнике пионов и ирисов. Также специалисты дадут консультации по выбору сортов растений.

Там же уточнили, что в "Аптекарском огороде" выращена собственная коллекция пионов. Например, в саду есть редкие древовидные цветы, которые распускаются в конце мая. Их цветки могут достичь в диаметре 20 сантиметров. К тому же они имеют разнообразную окраску – от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

Ранее сообщалось, что в концертном зале "Зарядье" в период с 1 июня по 2 июля пройдет первый Московский летний музыкальный фестиваль. Москвичи и гости столицы смогут посетить более 30 различных концертов. На мероприятии впервые будет создан фестивальный оркестр "Зарядье".

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