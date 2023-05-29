Праздник в честь Дня защиты детей и 110-летия Михалкова пройдет в Москве 3 июня

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Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей и 110-летия со дня рождения писателя Сергея Михалкова пройдут на Цветном бульваре в Москве 3 июня.

Основные события запланированы у фонтана "Клоун". Здесь выступят детские творческие коллективы, цирковые и театральные артисты, которые покажут спектакли по мотивам произведений Сергея Михалкова.

Кроме того, от Трубной площади до центра Цветного бульвара гостей будут ждать игровые площадки и творческие мастерские. Также начнет свою работу "Танцевальный подиум": профессионалы проведут для гостей разминку, обучат основам хореографии в стиле джаз и модерн, проведут интерактивные игры и конкурсы.

В "Литературной гостиной" ведущие познакомят посетителей с биографией Сергея Михалкова, здесь же со своей программой "Сказки и побасенки" выступит актриса-сказительница Светлана Юревич. А в павильоне "Кинозал" гости вместе с клоунессой Натальей Афониной-Эрнандес посмотрят мультфильмы по мотивам произведений писателя. Также здесь можно будет услышать истории создания анимационных картин от редакторов киностудии "Союзмультфильм" и познакомиться с артистами озвучания.

Завершится праздник традиционным карнавальным шествием от Трубной площади к Цветному бульвару. В нем примут участие клоуны-аниматоры, жонглеры и артисты лучших столичных уличных театров. Мероприятия будут проходить с 13:00 до 18:00, вход свободный.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День защиты детей. По словам столичного мэра, одной из центральных площадок станет ВДНХ. Кроме того, в Парке Горького 3 и 4 июня пройдет московский детский фестиваль искусств "Небо".