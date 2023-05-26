Детский фестиваль искусств "Небо" пройдет в Парке Горького 3 и 4 июня

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Парке Горького 3 и 4 июня пройдет первый детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на семи площадках парка организуют более 70 мероприятий. На главной сцене покажут театрально-музыкальные шоу, в котором примут участие артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана, а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист и композитор Петр Дранга с оркестром.

Также там будут организованы спектакли, подготовленные инклюзивными и детскими театрами.

У арки, расположенной у главного входа в парк, будет организована выставка "Книги в городе", в рамках которой пройдут мастер-классы от издателей, авторов и художников книг.

Первый день фестиваля посвятят тематике театра и цирка, темами второго дня станут танцы и музыка. Москвичей и гостей столицы ждут карнавал, шествия, уроки по пластическому искусству, вокалу и многое другое.

На территории "Зеленой школы" организуют мастер-классы по анимации и танцам, покажут мультфильмы для детей от студии "Союзмультфильм". На площадке "Плюс Дача Всесезонная" Московский музей современного искусства покажет детям различные постановки, после чего они смогут отправиться на воркшопы.

В Парке Горького в период проведения фестиваля будут работать лекторий и научная детская площадка с программой, посвященной десятилетию науки и технологий в РФ. Дети и родители смогут посмотреть на химические опыты, узнают об открытиях в сфере науки и современных технологиях.

На площадке "Рестопаркинг" ребята научатся создавать электронную музыку и послушают лекцию об этом жанре.

Церемония закрытия фестиваля состоится на главной сцене, там гостям продемонстрируют симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" и "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса. На сцене также выступят актеры Евгений Миронов, Ирина Пегова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 24 июня в Парке Горького состоится выпускной для столичных школьников. Она отметила, что электронная регистрация на мероприятие уже открыта.

