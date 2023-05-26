Проезд на Московской канатной дороге 1 июня будет бесплатным для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проезд на Московской канатной дороге на Воробьевых горах в День защиты детей, 1 июня, будет бесплатным для гостей в возрасте до 14 лет.

Кроме того, на площадках перед станциями воздушной трассы пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы.

В течение дня там можно будет принять участие в мастер-классах, покататься на роликах и скейтборде, попробовать выполнить нормы ГТО и получить призы.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького 3 и 4 июня пройдет первый детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. Для гостей мероприятия организуют свыше 70 мероприятий.

Участники фестиваля смогут увидеть театрально-музыкальные шоу, в котором примут участие артисты Театра на Малой Бронной, выступления Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана, а также Алисы Гребенщиковой, аккордеониста и композитора Петра Дранга с оркестром.