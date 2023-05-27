Собянин рассказал о большой программе к Международному дню защиты детей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москва готовит большую программу к Международному дню защиты детей, 1 июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в парках и на площадках столицы будут присутствовать игровые зоны и творческие мастерские, также организуют показ мультфильмов и советских кинолент.



"Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зеленом театре звезды классической сцены выступят с юными артистами на Торжественной церемонии награждения лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства", – сообщил мэр.

На Главной и Центральной аллеях москвичи смогут побывать на цирковых и анимационных шоу. На Южном речном вокзале жители города посетят электробус, который станет игровой комнатой. Он будет открыт с 12:00 до 20:00. У электробуса будут работать аниматоры, а посетителям вручат подарки, отметил градоначальник.

На Цветном бульваре для детей и их родителей приготовят шествие сказочных персонажей, анимационные программы и тематические мастер-классы.



"В выходные, 3 и 4 июня, в Парке Горького пройдет московский детский фестиваль искусств "Небо". Запланировано около 70 событий для детей и молодежи, в том числе концерты, мастер-классы по сценическому движению, диджеингу и современному искусству", – рассказал Собянин.

Кроме того, москвичи смогут побывать на фестивале у Фигурного фонтана в Парке Горького, где выступят артисты Театра на Малой Бронной, ММТ "Геликон-опера", Алиса Гребенщикова и Петр Дранга.

Ранее говорилось, что проезд на Московской канатной дороге на Воробьевых горах в День защиты детей, 1 июня, будет бесплатным для гостей в возрасте до 14 лет. Кроме того, на площадках перед станциями воздушной трассы пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы.