Общегородской выпускной состоится 24 июня в Парке Горького в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускной для столичных школьников традиционно состоится в Парке Горького, его проведут 24 июня. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Выпускной в этом году традиционно состоится в Парке Горького 24 июня. Мы видим очень большую заинтересованность ребят, у нас открыта электронная регистрация", – цитирует ее ТАСС.

Ранее в пресс-службе департамента образования и науки Москвы рассказали, что столичные школы будут сами выбирать дни организации и проведения последних звонков в 2023 году. Учебные заведения начнут планировать мероприятия, исходя из своего графика.

До этого российский министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал организовать последние звонки в школах 23–24 мая, а выпускные – 23–24 июня. По его словам, подобные мероприятия состоятся в очном формате. Это связано со снятием всем коронавирусных ограничений.