В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских школах следует отказаться от обязательного изучения английского языка. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев от партии "Единая Россия".

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", – цитирует его РИА Новости.

Депутат уверен, что международный уровень английский приобрел только из-за того, что его "обязательно всовывали в программу". Здесь же он задался вопросом, почему в США и Великобритании не изучают русский язык в качестве обязательного.

"Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", – сказал Хамзаев.

Вместе с тем парламентарий заявил, что школьные предметы должны быть направлены на поддержание психологического здоровья ребенка, на что способны, например, физкультура, психология и дополнительные активности.

В ответ на предложение Хамзаева в беседе с "Газетой.ру" возразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, Хамзаев недооценивает объективные факторы популярности английского языка в мире.

"Английский язык стал повсеместно изучаемым благодаря тому, что пару десятилетий подряд именно США были крупнейшим в мире производителем материальных ценностей. А на протяжении большей части XIX века та же роль принадлежала Британии. То есть популярность английского имела вполне очевидные экономические причины", – пояснил Вассерман.

Депутат уверен, что проблема кроется не в языке, а в методике его преподавания. Он считает, что российском школам необходимо вернуться к изучению целостной картины мира. Кроме того, Вассерман не стал исключать, что на смену английскому может прийти китайский язык.

До этого в РФ зафиксировали рост спроса на услуги преподавателей китайского языка. В Москве преподавателей китайского стали искать чаще на 48%. Мартовский рост связали с визитом председателя Китая Си Цзиньпина в РФ.

