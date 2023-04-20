В России на треть вырос спрос на преподавателей китайского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласно исследованию, россияне стали чаще обращаться к услугам изучения китайского языка. В марте по сравнению с февралем 2023 года спрос на учителей китайского языка вырос на 32%, корейского – на 10%. Об исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи" сообщает RT.

Отмечается, что в Москве преподавателей китайского стали искать чаще на 48%. Также среди москвичей возрос спрос на репетиторов по корейскому языку – на 14%.

Среди причин роста интереса к изучению азиатского языка аналитики называют официальный визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву.

Ранее сообщалось, что китайский язык стал вытеснять европейские языки с рынка труда в России. Спрос на работников, владеющих китайским языком, вырос на 55%.

При этом интерес к итальянскому языку упал на 44%, испанскому – на 27%, португальскому – на 25%, французскому – на 24% и к английскому – на 12%.