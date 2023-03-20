Российско-китайское партнерство всегда строилось на взаимном доверии – Путин

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Владимир Путин заявил, что российско-китайское партнерство всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов обоих государств. Об этом президент России сообщил в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

Российский лидер также отметил, что в отношениях РФ и КНР нет каких-либо ограничителей или запретных тем. По словам Путина, по своему качеству российско-китайские отношения превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

"Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", – говорится в статье, которая была опубликована на русском языке на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай в буквальном и переносном смыслах строят мосты на фоне того, как некоторые страны вносят разлад в мировую гармонию.

"Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший "рекой дружбы", – отмечается в материале.

Ранее президент РФ заявил, что заявил, что российская сторона приветствует готовность Китая помочь в урегулировании украинского конфликта.

До этого сообщалось, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин опубликуют в СМИ статьи об отношениях между государствами. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что этот шаг является серьезным сигналом перед переговорами.

Переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в рамках мероприятия будут сделаны некоторые заявления для журналистов.

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

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