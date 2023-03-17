Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 21 марта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта.

"Непосредственно 21 марта будет день переговоров", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что в рамках мероприятия будут сделаны некоторые заявления для журналистов.

Ранее стало известно, что председатель КНР посетит РФ 20–22 марта по приглашению российского лидера. Во время встречи глав двух государств предполагается обмен мнениями по вопросу углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Кроме того, как сообщили в Кремле, между странами состоится подписание ряда важных двусторонних документов.



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