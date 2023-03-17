В МИД КНР заявили, что визит Си Цзиньпина в РФ повлияет на развитие двусторонних отношений

Фото: kremlin.ru

Запланированный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию станет стимулом для развития отношений между Москвой и Пекином. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Данный визит <...> будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем, он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ван Вэньбинь пояснил, что во время визита Си Цзиньпина будут организованы переговоры с Владимиром Путиным. Общение китайского лидера с президентом РФ будет построено на принципах неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

Председатель КНР намерен провести с российским лидером углубленный обмен мнениями в вопросах двусторонних отношений стран и региональной и международной политики.

Встреча политиков будет носить дружественный характер, пояснил официальный представитель МИД КНР. Визит Си Цзиньпина в Россию позволит укрепить взаимное доверие между странами.

Как ранее подтвердили в Кремле, лидер КНР посетит РФ 20–22 марта. В ходе встречи стороны, помимо прочего, подпишут ряд важных документов.

Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Президент РФ предложил китайскому лидеру прибыть с визитом в Москву в конце 2022 года.



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