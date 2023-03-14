В США призвали Си Цзиньпина с разговору с Зеленским

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Соединенные Штаты призвали председателя КНР Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Он добавил, что председателю КНР необходимо лично услышать точку зрения Киева касательно конфликта на Украине, а "не только точку зрения России".

Ранее Reuters сообщал о том, что Си Цзиньпин может прибыть в Москву на следующей неделе для встречи с Владимиром Путиным. Каких-либо других подробностей предполагаемого визита не сообщалось.

Кроме того, по информации газеты The Wall Street Journal, после визита в Россию Си Цзиньпин собирается провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским.

В Белом доме также заявили о намерении президента США Джо Байдена провести телефонный разговор с председателем КНР.

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