Шойгу назвал отношения между Россией и Китаем опорой глобальной стабильности в мире

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Двусторонние отношения между Москвой и Пекином являются опорой глобальной стабильности при наличии геополитической напряженности. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", – цитирует его ТАСС.

До этого СМИ сообщали, что китайский лидер Си Цзиньпин может прибыть с визитом в Москву на следующей неделе. По данным прессы, он намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Позднее Дмитрий Песков заверил, что Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Россию.

Предложение посетить Россию китайский политик получил от Путина в конце 2022 года. Тогда президент России заявил, что приезд Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным событием в политике двух государств.

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