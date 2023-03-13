Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/MARK R. CRISTINO

Китайский лидер Си Цзиньпин может прибыть с визитом в столицу России на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В материале издания уточняется, что председатель КНР намерен встретиться в Москве с Владимиром Путиным. Однако более детальной информации о визите китайского лидера не приводится.

Предложение посетить Россию китайский политик получил от Путина в конце 2022 года. Тогда президент РФ отметил, что приезд Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным событием в политике двух государств.

До этого Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР на третий срок. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно сделали выбор в пользу политика.

В свою очередь, российский лидер поздравил китайского коллегу со значимым для него событием. Путин в своем поздравлении заявил, что Россия высоко ценит вклад Си Цзиньпина в развитие партнерских и стратегических отношений между государствами.



Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

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