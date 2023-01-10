Путин не информировал Си Цзиньпина о начале СВО – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о начале специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

В материале издания отмечается, что накануне начала СВО российский лидер в разговоре с председателем КНР заявил о готовности РФ незамедлительно

отреагировать на агрессию со стороны Украины. Подобное привело к недоверию со стороны правительства Китая.

По данным Financial Times, некоторые из представителей власти КНР рассматривают вариант, при котором Россия прекратит участие в спецоперации как второстепенная держава с меньшим экономическим и политическим влиянием на политической арене.

Ранее Си Цзиньпин заявил о поддержке РФ, подчеркнув, что страна не отказывается от мирного урегулирования украинского конфликта. Китайский лидер в разговоре с Путиным уточнил, что подобная позиция РФ одобряется КНР.

Позже в Госдепе США высказали обеспокоенность на фоне укрепления связи между Россией и Китаем. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ранее Китай был осведомлен о реакции Америки на поддержку РФ КНР.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!