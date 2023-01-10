СМИ узнали о закупках Китаем редкого сорта нефти из России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Китай начал закупать у РФ редкий арктический сорт нефти Arco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa Ltd.

Данные компании свидетельствуют о покупке Китаем трех партий арктической нефти для доставки в январе или феврале. Как отмечают трейдеры, подобные обстоятельства могут создать конкуренцию нефти, добываемой на Ближнем Востоке, в том числе марки Basrah Heavy.

Ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона подтвердил переориентацию арктических сортов нефти. Вместе с тем он отметил закупки КНР легкого сорта топлива "Новый порт" и сырой нефти "Варандей".

Ранее сообщалось, что в 2022 году РФ увеличила объем добываемой нефти на 2%. Лидерами по объему добытой в прошлом году нефти стали "Роснефть", "Лукойл" и "Сургутнефтьгаз". При этом, по предположению экспертов, в 2023 году российские нефтяные компании будут вынуждены формировать альтернативные каналы поставок топлива, причиной чего станут европейские санкции.



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