Россия не проиграет от установления потолка цен на нефть – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Россия не проиграет из-за потолка цен на ее нефтепродукты, так как основные покупатели игнорируют эти ограничения. Об этом заявил эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.

"Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть. Ее основные покупатели – Китай, Индия, азиатские страны и азиатские нефтетрейдеры – уже проигнорировали введенные западными странами ограничения и продолжают все больше покупать российскую нефть", – приводит его слова РИА Новости.

Саламе уточняет, что в 2022 году один только Китай закупил российской нефти, газа, СПГ и угля на 89 миллиардов долларов. По его словам, весь Евросоюз в 2021 году закупил российской нефти и газа на 100 миллиардов долларов.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил о рекордном профиците внешней торговли России по итогам 2022 года. По его словам, на это не повлияли даже сложности в экспорте энергоносителей в декабре.

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