Адаптация экспортеров РФ к нефтяным ограничениям не займет больше 3 месяцев – ФТС

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Адаптация российских экспортеров углеводородов к новым условиям и перестройка логистических маршрутов займет не более 2–3 месяцев. Об этом заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два–три месяца, чтобы перестроить логистику", – приводит его слова РИА Новости.

Давыдов уточняет, что нефть нужна миру, и адаптация к новой логистике будет происходить быстрее, чем для других товаров. По его словам, после введения Западом потолка на цены российской нефти, в декабре наблюдается спад экспорта энергоносителей.

Однако, напоминает замглавы ФТС, на фоне санкций, внешняя торговля России в марте–апреле также переживала резкий спад, но уже в мае показатели стабилизировались, а с июля начался планомерный рост поставок.

"Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение – это все равно, что стрелять себе в ногу, или сразу в голову", – резюмировал Давыдов.

Ранее Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России станет рекордным по итогам 2022 года. По его словам, на установление рекорда не повлияют даже сложности, наблюдающиеся в экспорте энергоносителей в декабре.

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