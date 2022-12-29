Аналитик оценил вероятность падения цен на нефть ниже установленного потолка

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Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов ответил, может ли произойти падение цен на нефть ниже потолка, ранее введенного Евросоюзом. Об этом пишет "Лента.ру".

"Не ожидаю, что цена на нефть уйдет ниже 60 долларов в следующем году, хотя ожидаю, что без отсутствия политических потрясений цена на нефть продолжит медленное падение до 70–75, но вряд ли уйдет ниже, так как в более низких ценах не заинтересован ОПЕК", – сказал он.

Демидов отметил, что ограничительные меры планируют пересматривать в каждом квартале. Он также сделал акцент на том, что такая ситуация впервые сложилась на мировом рынке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, российскую нефть и нефтепродукты с 1 февраля следующего года будет запрещено поставлять, если в контрактах прямо или косвенно используется потолок цен.

Аналитик шведского банка Handelsbanken Кристиан Копфер заявил, что цены на нефть после указа Путина могут серьезно возрасти. По словам эксперта, в ближайшие несколько лет объемы потребляемой нефти только увеличатся.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

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