Экспорт российской нефти морем в декабре снизился на 22% – СМИ

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Экспорт российской нефти морем снизился на 22% в декабре по сравнению со средними данными за прошлые месяцы этого года. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщает газета Wall Street Journal.

Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти морем, что на 22% ниже, чем в среднем в течение этого года, указано в материале издания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, российскую нефть и нефтепродукты с 1 февраля следующего года будет запрещено поставлять, если в контрактах прямо или косвенно используется потолок цен.

Аналитик шведского банка Handelsbanken Кристиан Копфер заявил, что цены на нефть после указа Путина могут серьезно возрасти. По словам эксперта, в ближайшие несколько лет объемы потребляемой нефти только увеличатся.

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