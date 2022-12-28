Путин обыграл Запад, обернув санкции в отношении нефти в пользу РФ – эксперт

Фото: kremlin.ru

Исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез" Валерий Бессель считает, что Владимир Путин в очередной раз обыграл Запад, подписав указ о запрете продавать российскую нефть государствам, которые поддерживают потолок цен. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его мнению, российский лидер сделал так, что западные санкции теперь будут работать на пользу России. Бессель объяснил, что уход РФ с европейского рынка приведет к дестабилизации и росту цен на нефтепродукты.

"Указ составлен очень умно, очень спокойно, и он касается только случаев, когда в контракте будет прописан нерыночный механизм ограничения цены на нефть", – подчеркнул он.

Бессель выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация позитивно отразится на прибыли нефтегазовых компаний в РФ. Однако, по его словам, российской стороне придется сократить добычу. Но и затраты при этом уменьшатся, добавил он.

Специалист пояснил, что в условиях дефицита нефти выручка нефтедобытчиков останется прежней, а "разница между постоянной выручкой и падающими затратами означает растущую прибыль".

Ранее Путин подписал указ, запрещающий продавать российскую нефть и нефтепродукты иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах с ними содержатся условия фиксации предельной цены. Однако поставки допускаются, но в отдельных случаях, для которых необходимо специальное решение главы государства.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ограничение на поставку российской нефти коснется не только новых, но и уже действующих контрактов, если там указан потолок цен.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

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