Ряд стран ЕС могут попросить об исключениях на фоне ограничений на нефть из России – Новак

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Зампредседателя правительства РФ Александр Новак считает, что некоторые европейские страны могут попросить сделать для них исключение в рамках введенных ограничений на поставки российской нефти.

"Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти", – передает ТАСС его слова.

Ранее Новак сообщил, что Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен.

Он напомнил, что сейчас готовится указ президента об ответных мерах на введенные ограничения.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом отмечалось, что несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Речь идет о государствах, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов.

Новак не исключил снижения нефтедобычи в РФ в ответ на потолок цен

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