Путин ответил, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

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Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка на нефть из РФ в начале следующей недели.

"Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", – передает ТАСС его ответ на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские власти продолжают согласовывать некоторые нюансы по формулировкам указа об ответе России на установленный Евросоюзом лимит на нефть.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом отмечалось, что несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Речь идет о государствах, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов.

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