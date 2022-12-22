В Кремле дорабатывают нюансы указа об ответе РФ на лимит цен на нефть – Песков

Фото: kremlin.ru

Российские власти продолжают согласовывать некоторые нюансы по формулировкам указа об ответе России на установленный Евросоюзом лимит на нефть, по вопросу газа сейчас также происходит анализ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По газу ситуация анализируется. По нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", – цитирует его ТАСС.



ЕС введет потолок цен на газ с 15 февраля 2023 года. Лимит будет зафиксирован на показателе 180 евро за мегаватт-час. В Совете Европы заявили, что такая мера будет временной. При возникновении дефицита на ресурсы ценовой потолок может быть отменен.

Ситуацию с лимитом прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что введение потолка цен на газ из РФ приведет лишь к его дефициту в регионе. По его мнению, такие меры являются политическими, а не экономическими.

Евросоюз установил потолок цен на газ

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