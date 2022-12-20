Аналитик назвал последствия от введения ЕС потолка цены на газ

Евросоюз с 15 февраля 2023 года введет потолок цен на газ в 180 евро за мегаватт-час. В Совете ЕС эту меру считают временной. Москва же планирует проработать ответные шаги на действия Европы. Разбираемся, кто сильнее всего пострадает от решения Евросоюза.

Выше – не хотим!

Потолок цен на газ вступит в силу только при двух условиях, объяснили в Совете ЕС. Во-первых, топливо должно продержаться на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1 850 долларов за тысячу кубов) в течение трех рабочих дней. Во-вторых, если в тот же срок разница между ценой на виртуальной торговой площадке TTF и средней стоимостью сжиженного природного газа будет составлять более 35 евро.

Меру в Совете ЕС назвали временной. Ее могут и вовсе отменить, если на рынке возникнет дефицит газа, подчеркнули там.





Вопрос лимита цен на газ в Европе обсуждался на протяжении нескольких месяцев. В ноябре 2022 года Еврокомиссия предлагала установить потолок на уровне 275 евро за мегаватт-час, однако тогда договориться не удалось. В декабре порог предложили снизить до 188 евро. В конечном итоге члены ЕС сошлись на отметке в 180 евро за мегаватт-час.

"Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились об ограничении цены газа. Таким образом, нам удалось достичь важного соглашения, которое даст доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам", – написал в своем Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

При этом во время пробного голосования ряд стран выступали против нововведения, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Однако этого оказалось недостаточно.





Петер Сийярто глава МИД Венгрии В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то что девять стран были против, набралось.

По его словам, в списке проголосовавших против была и Германия. Однако в конечном итоге Берлин поддержал потолок.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва во время общения с журналистами отметила, что от итогового решения по потолку воздержались Австрия и Нидерланды. Остальные, по ее словам, поддержали меру с большим или меньшим уровнем энтузиазма.

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен отметил в своем Twitter, что предложенный механизм потенциально небезопасен для обеспечения газоснабжения. Он опасается сбоев на европейском энергетическом рынке и серьезных финансовых последствий.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки установить лимит цен на газ неприемлемыми. По его словам, реакция Кремля на эти меры обязательно будет, однако на подготовку ответных мер понадобится время.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на потолок неприемлемы.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что, прежде чем говорить об ответных шагах, Москва оценит все условия объявленного ЕС порога цен. В МИД России еще во время обсуждения механизма раскритиковали действия Евросоюза.

"На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", – подчеркнул посол по особым поручениям дипведомства Юрий Сентюрин.

В Госдуме также не оценили решение Евросоюза. "Понятно, что мы не будем продавать газ в эти страны напрямую. Будут покупать наш российский газ, потому что без него не смогут, но будут покупать дороже, через посредников", – заявил первый зампред комитета по энергетике нижней палаты парламента Игорь Ананских.

Он убежден, что в ближайшем будущем стоимость топлива будет только расти. Таким образом, Европа затягивает петлю экономического кризиса, добавил парламентарий.

Победители и проигравшие

Введенный Евросоюзом потолок касается одной единственной газовой биржи и только фьючерсных контрактов на месяц вперед. Другие варианты покупки топлива он не затрагивает, рассказал Москве 24 заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.





Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики Нужно понимать, что потолок, который они установили, довольно высокий. И формально это было сделано из логики, что вдруг Россия прекратит поставлять газ и в ЕС из-за этого поднимутся цены. Но это менее реальный сценарий.

"Более реальным вариантом является рост цен в Евросоюзе из-за обострения конкуренции с Азией за те объемы, которые есть. И каким образом они будут решать эту проблему, мне неведомо", – подчеркнул Фролов.

В этой ситуации вводимый ЕС потолок абсолютно беспомощен. "Данная мера говорит о том, что в мире изобилие газа, а это неправда. Поэтому, ограничивая цены, пусть даже на одной бирже, вы оказываете негативное воздействие в первую очередь на доступность энергоресурсов для своего рынка", – отметил аналитик.





Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики Но Евросоюз предусмотрел это и ввел норму, что если потолок сильно воздействует на европейскую экономику, то он приостанавливается. Поэтому, что он есть, что его нет, особого значения не имеет.

Помимо России, отношение к Евросоюзу будет ухудшаться и у других поставщиков газа, убежден Фролов. Им не понравится, что ЕС решит прибегнуть к немотивированным никакими рыночными инструментами ограничениям, как только торговля пойдет не в их пользу, объяснил эксперт.

