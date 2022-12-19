Аналитик оценил планы Евросоюза установить потолок цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что потолок цен на газ, который планирует установить ЕС, будет действовать не только в отношении российского газа. Об этом пишет RT.

Эксперт считает, что Евросоюз намерен получить возможность влияния на весь мировой рынок. Однако, по его словам, не все европейские государства готовы поддержать ограничительные меры. Некоторые взволнованы, что лимит цен на газ спровоцирует рост его стоимости в Азии, отметил он.

"В итоге они вполне могут сделать плавающий потолок по следующей формуле: стоимость газа на азиатских рынках плюс 200 долларов на каждую тысячу кубов", – сказал Юшков.

По мнению аналитика, такое решение даст гарантию того, что лимит цены на европейском рынке будет выше, чем цены в Азии. Это значит, что у них будет самая высокая стоимость и это позволит удержать объемы газа на своем рынке, добавил он.

Специалист также обратил внимание на то, что лимит цен на газ нужен, чтобы не допускать его дальнейшего необоснованного подорожания.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Юрия Сентюрина, возможный ценовой потолок на газ способен привести к деградации рынков. Кроме того, повысится уровень неопределенности.

До этого сообщалось, что Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час. С инициативой выступила Чехия. В настоящее время стоимость газа за мегаватт-час составляет 275 евро.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд стран выступили против лимита цен на газ, который обсуждался на заседании министров энергетики стран Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства, среди голосовавших против – сама Венгрия и Германия.

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