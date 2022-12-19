В МИД РФ предрекли деградацию рынков после введения ценового потолка на газ ЕС

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Ценовой потолок на газ, который 19 декабря намерены обсудить министры энергетики стран Евросоюза, может привести к деградации рынков. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

"На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", – цитирует его РИА Новости.

Как уточнил дипломат, подобные предложения и их обсуждение также способствуют повышению уровня неопределенности и дестабилизирует рынки.

Накануне сообщалось, что Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час. С инициативой выступила Чехия. В настоящее время стоимость газа за мегаватт-час составляет 275 евро.

При этом ранее уточнялось, что Евросоюз не намерен вводить ограничения по российскому газу по аналогии с нефтью. Наличие обсуждений данного вопроса не исключалось, однако, как уточнил информированный источник зарубежного издания, они носили "зондирующий характер".



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