Фото: Москва 24/Роман Балаев

Евросоюз в энергетической сфере "пилит сук на котором сидит" по указу Вашингтона. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, – логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Причем не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, "пилит сук, на котором сидит", – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в Европе есть государства, руководствующиеся собственными интересами, к их числу он отнес Сербию. По словам Пилипсона, вопросы о поставках российских энергоресурсов обсуждаются профильными российскими и сербскими структурами "в конструктивном и доверительном ключе".

Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза не смог договориться о потолке цен на газ из России. Окончательное принятие решения отложили на 19 декабря.

До этого власти германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия объявили чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса. Местные власти смогут брать новые кредиты, несмотря на действующее в регионе правило долгового тормоза, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

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