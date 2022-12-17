Москва признает смысл зерновой сделки при внесении в нее корректив – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не будут включены корректировки. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем. Если этих корректив не будет, мы должны задаться вопросом: для чего тогда всё это делается – в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?", – приводит его слова ТАСС.

Вершинин утверждает, что договоренность о зерновой сделке носит пакетный характер, и ее первая часть, связанная с экспортом украинского зерна выполняется, в то время как вторая часть сделки об экспорте российской сельхозпродукции не реализуется должным образом.

Замминистра подчеркнул, что несмотря на то, что зерновой сделке предшествовали разговоры о том, что Россия якобы мешает преодолению голода в беднейших странах, на данный момент, большая часть зерна с Украины направляется в благополучные государства Европы.

Политик призвал западных представителей перестать лицемерить. Он подчеркнул, что корректировки нужны не только в вопросах зерновой сделки, но и в том, что касается освещения происходящего.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, сославшись на договоренности в рамках зерновой сделки, заявил, что Евросоюз не будет ставить препятствий экспорту российского зерна и удобрений.

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