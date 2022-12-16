Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений – Шольц

Фото: ТАСС/IMAGO/Christian Spicker

Евросоюз не будет ставить препятствий экспорту российского зерна и удобрений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы заключили соглашение, то есть генеральный секретарь ООН с Россией <…> Прежде всего - разрешить экспорт зерна и удобрений с Украины через Черное море. Это происходит сейчас", – приводит его слова ТАСС.

Шольц подчеркнул, что договоренность России с генсеком ООН подразумевает, что российское зерно и российские удобрения также смогут экспортироваться. Он заявляет, что эта договоренность будет соблюдаться Европейским союзом.

Ранее, в МИД РФ заявили об отсутствии сдвигов по продвижению удобрений по зерновой сделке. По их словам, РФ находится в постоянном контакте с ООН по вопросу экспорта российской сельхозпродукции и настойчиво добивается, чтобы выполнялись все взятые обязательства.

Поставки российских удобрений в Африку начнутся по новому маршруту

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