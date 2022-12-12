В МИД РФ заявили о необходимости корректировки зерновой сделки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Зерновая сделка требует внесения определенных коррективов, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, это вызвано тем, что основные поставки зерна из Украины направляются не в беднейшие страны.

"Считаем, необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", –отметил Вершинин.

Ранее Вершинин заявил, что сдвигов по выполнению части зерновой сделки, которые касаются продвижения российских сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки, не наблюдается. Он напомнил, что сделка состоит из двух частей. Так, соглашение предусматривает вывоз украинского зерна и обеспечение доступа российских сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок.

По его словам, оценки Россией зерновой сделки и ее реализации "остаются прежними".



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