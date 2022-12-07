РФ столкнется с трудностями при экспорте пшеницы на мировой рынок – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Объемы экспорта российской пшеницы к концу текущего года могут выйти на рекордные уровни 4-4,8 миллиона тонн. Однако затем ее вывоз на мировой рынок может быть затруднен из-за конкуренции с украинским зерном и снижением стоимости пшеницы в других странах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на прогнозы аналитиков.

"В ноябре Россия уже вывезла максимальные для месяца 4,8 миллиона тонн пшеницы с учетом поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", – рассказали в аналитическом центре "Русагротранса".

При этом, как отмечают эксперты, уже в ноябре отправку части запланированного экспорта пришлось перенести на декабрь из-за ухудшения погодных условий в южных портах. Это может повториться и в текущем месяце, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, изначально экспорт пшеницы в декабре оценили в 4,2 миллиона тонн.

"Однако резкое ухудшение погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложности на Черном море могут привести к тому, что показатель в итоге окажется ниже 4 миллионов тонн", – отметил Рылько.

Как подчеркнули в "Совэконе", сдерживать российский экспорт в текущем месяце также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с украинским зерном после продления действия зернового коридора.

Также к снижению спроса и экспорта пшеницы в первом квартале 2023 года может привести падение цен на мировых биржах, отметили эксперты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки участниками договоренностей не обсуждалось. Он подчеркнул, что в этот раз озабоченности Москвы были учтены. Так, в ООН пообещали добиться снятия ограничений на экспорт продуктов и удобрений из РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Анкара и ООН договорились о продлении на 120 дней зерновой сделки, действие которой должно было завершиться 19 ноября. Позже эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отмечали турецкие СМИ, решение о продлении сделки при этом не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.



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