Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось

Фото: ТАСС/Zuma

Бессрочное продление зерновой сделки участниками договоренностей не обсуждалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, значит ли продление сделки всего на 120 дней, что Россией не были получены необходимые гарантии. Он подчеркнул, что в этот раз озабоченности Москвы были учтены, в частности, в ООН пообещали добиться снятия ограничений на экспорт продуктов и удобрений из РФ.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Анкара и ООН договорились о продлении на 120 дней зерновой сделки, действие которой должно было завершиться 19 ноября. Позже эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отмечали турецкие СМИ, решение о продлении сделки при этом не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок соглашения истекает 19 ноября.



Срок действия зерновой сделки закончится 19 ноября

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