Новости часа: Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Доступность детсадов в РФ для детей до 3 лет составляет почти 97%, сообщили в Минпросвещения России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе до утра субботы из-за гололедицы и метели, проинформировал Гидрометцентр.

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