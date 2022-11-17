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Новости часа: Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Новости часа: Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

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Доступность детсадов в РФ для детей до 3 лет составляет почти 97%, сообщили в Минпросвещения России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе до утра субботы из-за гололедицы и метели, проинформировал Гидрометцентр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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