Силуанов рассказал о высказанной на G20 позиции РФ по зерновой сделке

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На саммите G20 российская делегация заявила, что выступает за продолжение зерновой сделки, но с условием. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

По его словам, Москва выдвинула требование, чтобы продукцию доставляли именно нуждающимся странам, а не западным государствам.

"Поэтому мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна", – отметил Силуанов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва может согласиться на продление зерновой сделки после 19 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Россия объявит о своем решении по этому вопросу своевременно.



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