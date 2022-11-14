Песков раскритиковал слова Сунака о том, что РФ препятствует поставкам продовольствия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал слова премьер-министра Великобритании о том, что Россия препятствует поставкам продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось – незначительное количество из общего объема", – заявил Песков.

Он добавил, что подавляющее большинство поставок из общего объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине.

Ранее Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". В преддверии саммита G20 он призвал страны по возможности нарастить производство продуктов питания и высвободить запасы для увеличения поставок.

Британский премьер подчеркнул, что нужно продолжать оказывать поддержку тем странам, которым она больше всего необходима предстоящей зимой. Одновременно с этим он призвал "быстро уйти от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".

В сентябре Владимир Путин сообщил, что практически все зерно с Украины в рамках зерновой сделки было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам.

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