ЕС и Британия хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20 – СМИ

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ЕС и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на саммите G20. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Daily Telegraph.

Представитель европейской внешнеполитической службы рассказал изданию, что таким образом западные страны хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях РФ на Украине".

Чиновник добавил, что изоляция также подразумевает препятствование встречам с российским министром иностранных дел и всеми членами делегации.

"Или надо сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает", – заявил он.

Собеседники издания подчеркнули, что изоляции планируют содействовать Италия, Германия, Испания и Франция. При этом Китай не будет этого делать.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки" связано с его графиком.

Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на саммите G20 Москва подтвердит готовность продолжать поставки продовольствия и энергоресурсов зарубежным партнерам. Российская делегация представит ряд конкретных инициатив по этому вопросу, уточнила она.



Путин не будет выступать на G20 – Кремль

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