Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20

Фото: kremlin.ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается встретиться с Джо Байденом и Эммануэлем Макроном на полях саммита "Большой двадцатки", сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она подтвердила, что по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо Си Цзиньпин примет участие в 17-м саммите G20.

Помимо лидеров США и Франции, председатель КНР планирует провести встречу с президентом Сенегала Маки Саллом и лидером Аргентины Альберто Фернандесом.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15–16 ноября. Мероприятие состоится на индонезийском острове Бали. РФ будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин может принять участие по видеосвязи.

Политолог Марат Баширов объяснил, почему российский лидер не посетит саммит "Большой двадцатки". Эксперт выразил мнение, что глава государства не поедет на саммит из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что лететь далеко, а провокаторов в мире много. По его мнению, силовики порекомендовали в этот момент не улетать из России. Политолог уточнил, что по этой же причине было принято решение и в отношении председателя кабмина РФ Михаила Мишустина.

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