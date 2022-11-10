Политолог объяснил, почему Путин не поедет на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Политолог Марат Баширов объяснил, почему Владимир Путин не посетит саммит "Большой двадцатки". Об этом сообщает радио КП.

Эксперт выразил мнение, что глава государства не поедет на саммит из соображений безопасности.

"Потому что все-таки далеко лететь, провокаторов много в мире. Так что, я думаю, что просто силовики порекомендовали в этот момент не улетать из России", – предположил политолог.

Он уточнил, что по этой же причине было принято решение и в отношении председателя кабмина РФ Михаила Мишустина.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15–16 ноября. Форум состоится на индонезийском острове Бали. РФ на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин, как сообщалось, может принять участие по видеосвязи.



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