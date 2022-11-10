Россия на G20 подтвердит готовность поставлять продовольствие и энергоресурсы – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва подтвердит готовность продолжать поставки продовольствия и энергоресурсов зарубежным партнерам на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления", – заявила она.

По словам Захаровой, российская делегация представит ряд конкретных инициатив по этому вопросу, в том числе касающихся продвижения сотрудничества с Турцией в сфере поставок газа и организации крупных поставок зерна и удобрений.

Представитель министерства подчеркнула важность демонополизации глобальной экономической архитектуры. По ее словам, важно выстраивание логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем, которые бы не зависели от политической среды.

Захарова добавила, что глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию, примет участие в пленарных заседаниях саммита, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее стало известно, что Россию на саммите G20 на Бали будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин на мероприятие не поедет. При этом отмечалось, что президент РФ может принять участие в саммите по видеосвязи.

Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.

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