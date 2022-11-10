Власти Индонезии рассказали, что Зеленский не поедет на саммит G20

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The

Власти Индонезии сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский не поедет на саммит G20, который пройдет на Бали. Об этом сообщает detikBali.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан уточнил, что президент Украины будет занят решением внутренних вопросов.

Он также отметил, что российского лидера Владимира Путина тоже не будет на встрече. По его словам, у глав двух государств плотные графики, власти Индонезии уважают их решение.

Ранее стало известно, что Россию на саммите G20 на Бали будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Путин не поедет на мероприятие. Однако сообщалось, что президент РФ может принять участие в саммите в видеоформате.

Позже эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.

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