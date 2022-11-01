В Госдепе заявили, что США не планируют контактов с РФ на саммите G20

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вашингтон не планирует контактов с представителями Москвы на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, обсуждения двусторонних вопросов, помимо повестки саммита, не ожидается.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не намерен инициировать возможные переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20.

До этого посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес выразил готовность организовать встречу Байдена и Путина, если тот согласится принять участие в саммите.



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