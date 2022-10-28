Блинкен объяснил, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, с чем связано нежелание президента страны Джо Байдена проводить двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Оба главы государств могут оказаться на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. При этом американская сторона указывает на нежелание Москвы к дипломатическому обсуждению ситуации на Украине.

"Так что, если бы было пространство для значимого дипломатического взаимодействия, мы бы пошли на это. Но мы этого не видим", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что ситуацию в первую очередь должны напрямую обсуждать власти России и Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский президент Байден не планирует инициировать возможные переговоры с Путиным в рамках саммита G20. Также не планируется телефонных разговоров между лидерами США и России.

Накануне Путин заявил, что может лично посетить саммит "Большой двадцатки" в Индонезии. Такую возможность российский лидер обозначил в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ближайший саммит G20 состоится в Индонезии. Он запланирован на 15–16 ноября текущего года.



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