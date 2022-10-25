Байден не намерен инициировать контакт с Путиным в рамках G20 – Белый дом

Фото: kremlin.ru

Американский президент Джо Байден не планирует инициировать возможные переговоры с Владимиром Путиным, если тот примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне сейчас нечего сообщить о встрече или о проведении телефонного разговора с президентом Путиным. Президент вполне ясно дал понять, что он не намерен этого делать", – заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение, кто будет представлять Россию на саммите "Группы двадцати" в Индонезии.

До этого посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что если Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с президентом США Джо Байденом.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года.

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