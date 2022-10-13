Россия и США не инициировали переговоры Путина и Байдена – Песков

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Ни Россия, ни США не выступали с предложениями о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ни мы, ни американцы этого не инициировали", – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах встречи президентов двух стран на полях саммита G20.

Ранее о возможности встречи Байдена и Путина представитель Кремля Дмитрий Песков уже высказывался. Он заявил, что заявлений о таких переговорах не поступало ни с одной из сторон, а говорить о встрече гипотетически "можно до бесконечности".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме подтвердили, что Вашингтон продолжает консультироваться с Москвой по перспективам обмена заключенными. Для этого задействованы различные каналы коммуникации между странами.



РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным – Лавров

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