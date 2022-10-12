12:51Политика
Песков оценил перспективу встречи Путина и Байдена
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу встречи Путина и американского лидера Джо Байдена. Слова представителя Кремля передает "Газета.ру".
По словам Пескова, заявлений о возможной встрече не поступало ни с одной из сторон.
На вопрос о том, какие темы могли бы обсуждаться между лидерами, пресс-секретарь Путина ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности".
"Давайте оставим это политологам, этот хлеб", – сказал Песков.
Ранее Байден назвал Владимира Путина рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Такое мнение американский лидер высказал в беседе с зарубежным телеканалом.
До этого сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По данным турецкого издания, основная проблема заключается "в поиске русского собеседника".
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