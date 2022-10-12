Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:51

Политика

Песков оценил перспективу встречи Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу встречи Путина и американского лидера Джо Байдена. Слова представителя Кремля передает "Газета.ру".

По словам Пескова, заявлений о возможной встрече не поступало ни с одной из сторон.

На вопрос о том, какие темы могли бы обсуждаться между лидерами, пресс-секретарь Путина ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности".

"Давайте оставим это политологам, этот хлеб", – сказал Песков.

Ранее Байден назвал Владимира Путина рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Такое мнение американский лидер высказал в беседе с зарубежным телеканалом.

До этого сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По данным турецкого издания, основная проблема заключается "в поиске русского собеседника".

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным – Лавров

Читайте также

властьполитика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика