Песков оценил перспективу встречи Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективу встречи Путина и американского лидера Джо Байдена. Слова представителя Кремля передает "Газета.ру".

По словам Пескова, заявлений о возможной встрече не поступало ни с одной из сторон.

На вопрос о том, какие темы могли бы обсуждаться между лидерами, пресс-секретарь Путина ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности".

"Давайте оставим это политологам, этот хлеб", – сказал Песков.

Ранее Байден назвал Владимира Путина рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Такое мнение американский лидер высказал в беседе с зарубежным телеканалом.

До этого сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По данным турецкого издания, основная проблема заключается "в поиске русского собеседника".



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