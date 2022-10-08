Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине – СМИ

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. Об этом говорится в материале колумниста турецкого издания Milliyet Озайя Шендира.

"На данный момент Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны – США, Францию, Германию и Великобританию", – заявил Шендир.

Согласно статье автора, подобное предложение уже было направлено в Вашингтон путем "важных и частных" каналов. В США отреагировали на идею положительно, написал колумнист.

Шендир отметил, что основная задача при организации переговоров заключается "в поиске русского собеседника".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мировые лидеры других государств должны вступить в диалог с Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, подобные действия помогут "открыть двери мира".

Он подчеркнул, что аналогичное заявление касается и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган предположил, что в противном случае количество смертей и разрушений вырастет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!