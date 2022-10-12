Байден заявил о желании обсудить с Путиным судьбу баскетболистки Грайнер

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Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает CNN.

"Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "Я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить", – сказал американский президент.

В то же время Байден отметил, что не видит смысла в организации двусторонней встречи с президентом России из-за текущих событий на Украине.

"Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления", – сказал американский лидер.

В середине сентября американские СМИ писали, что экс-дипломат США Билл Ричардсон посетил Москву и якобы провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. До этого он предлагал осуществить сделку по формуле "два на два".

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву принять предложенные Вашингтоном условия по обмену заключенными между двумя странами.



Лавров заявил об отсутствии желания со стороны США обсуждать обмен заключенными

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