Захарова заявила о готовности обсудить с США судьбу осужденных в РФ Грайнер и Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по осужденным в России американцам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, однако посольство США занято другими делами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдется минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, вместо поддержания контактов с российской стороной дипмиссия США занимается публикацией роликов про руководство РФ и "веселых картинок".

Ранее президент США Джо Байден и представители его администрации не смогли разъяснить родственникам осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по их обмену в ходе встречи в Белом доме.

