Экс-дипломат США, занимающийся делами американских заключенных, посетил Москву – СМИ

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Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который ранее подключился к обсуждению дел задержанных в России граждан США, посетил Москву, где провел ряд встреч. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

"Поездка происходит в то время, когда администрация Байдена работает над освобождением двух американцев, которых Госдепартамент классифицировал как незаконно задержанных: Бриттни Грайнер и Пола Уилана", – говорится в сообщении.

Детали поездки пока не раскрываются. Представитель Центра за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона заявил телеканалу, что на данный момент не готов комментировать эти сведения.

В августе Ричардсон заявлял, что считает возможным осуществить сделку по обмену заключенными между РФ и США по формуле "два на два". Он также отмечал, что позитивно настроен относительно возможного результата соответствующих переговоров.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты продолжают диалог по обмену заключенными по соответствующим каналам в рабочем режиме.

